مهرجان ومزاد الظفرة للتمور يكرم شركاء النجاح



كرم فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أمس، شركاء نجاح الدورة الرابعة من مهرجان ومزاد الظفرة للتمور من الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة، لإسهامها في إنجاح فعاليات المهرجان الذي أقيم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.



حظي مهرجان ومزاد الظفرة للتمور برعاية ودعم 11 جهة، في مقدمتها ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي مجموعة سرح، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، والرعاة «سوبر عود، الفوعة جزء من أغذية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، دائرة القضاء أبوظبي»، والداعمون وهم: «دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شرطة أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، هيئة أبوظبي للإسكان، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - مختبر الفحص المركزي، مستشفيات الظفرة - صحة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، غدير - الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق الظفرة تستاهل».



وأثرت الجهات المشاركة فعاليات المهرجان بعدد من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية، التي تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، والسياح الذين يقصدون منطقة الظفرة للاستمتاع بمعالمها وطبيعتها الخلابة، إذ احتضنت أجنحة الجهات ومسرح المهرجان هذه الفعاليات بصورة يومية.



ويحرص مهرجان ومزاد الظفرة للتمور على تكريم الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، تأكيداً على دورها ومكانتها في دعم هذه الاحتفالية المهمة، التي ينتظرها عشاق زراعة النخيل والمهتمون بالقطاع الزراعي كل عام.

وكان للدعم الذي قدمته هذه الجهات أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان، وأثمر نجاح المهرجان وتميزه، وتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل وما يرتبط بها من منتجات وصناعات، عن تعزيز التوعية بخدمات الشركاء لدى المجتمع.