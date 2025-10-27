"دبي بوست" توقع شراكة استراتيجية مع طيران الإمارات وتطلق قناتها الخاصة على متن طائراتها

في خطوة تعكس حرصها على تقديم محتوى نوعي وجذاب يبرز جاذبية إمارة دبي وريادتها العالمية، أعلنت منصة "دبي بوست" التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إطلاق قناتها الخاصة عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد (ICE)، لتشكل القناة إضافة نوعية إلى مكتبة طيران الإمارات الحالية. ويأتي هذا التعاون بناءً على شراكة استراتيجية وقعتها المنصة مع طيران الإمارات بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع قنوات التواصل بينهما. ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه.

وستعرض "دبي بوست" عبر قناتها سلسلة الفيديوهات والقصص المصورة التي تقوم بإنتاجها، وتتناول فيها موضوعات ثقافية وسياحية متنوعة، وتسلط الضوء على أبرز معالم دبي السياحية ووجهاتها الترفيهية، وما توفره من خدمات لزوار الإمارة وسكانها، كما ستضم المجموعة مقاطع مصورة تركز على جودة الحياة في دبي، وما تتميز به من حكايات نابضة بالحياة تجسد تنوع الإمارة الثقافي. كما تنض مذكرة التفاهم على قيام منصة "دبي بوست" بتحديث محتوى القناة بشكل دوري، بما يتيح للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستمتاع بتجربة مشاهدة غنية وفريدة تأخذهم في رحلة واسعة لاكتشاف جماليات دبي والإمارات.

يُذكر أن منصة "دبي بوست" الرقمية تأسست عام 2017 بهدف إثراء المشهد الإعلامي بمحتوى تفاعلي مفيد ومؤثر يتميز بسرده القصصي الممتع، وينقل إلى المشاهد نموذج دبي التنموي والحضاري. وتركز المنصة الرقمية في قصصها على البعد الإنساني للخبر والقصة، وتبرز قيم الأمل والإبداع والإنجاز، كما تتناول أبرز المواضيع التي تهم الشباب مثل التعليم والتكنولوجيا والمستقبل، إلى جانب المشاريع الحكومية والمحتوى المعرفي والإنساني، وذلك في قالب قصير وممتع.