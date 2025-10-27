رئيس الدولة يحضر حفل زفاف نجلي فيصل البناي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، حفل الزفاف الذي أقامه معالي فيصل عبدالعزيز البناي بمناسبة زفاف نجليه عبدالعزيز إلى كريمة نجيب إبراهيم محمد الزرعوني، وعبدالله إلى كريمة سمير مير عبدالعزيز الخوري، في قاعة إرث أبوظبي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأعرب سموّه خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أُقيم أمس في قاعة «إرث أبوظبي» عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر حفل الاستقبال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ واللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر الحفل الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.

من جانبهم أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم، مثمنين نهج القيادة الأصيل في التواصل مع أبناء الوطن والحرص على مشاركتهم مختلف مناسباتهم الاجتماعية.

وتخللت الحفل عروض الفنون الشعبية الإماراتية.