تحالف استراتيجي لتحديث شبكات المرافق ودعم النمو الرقمي المستدام في الإمارات

وقّعت «إنفرا إكس»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي»، الرائدة عالمياً في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، لتسريع وتيرة تحديث شبكات المرافق في دبي، وتعزيز كفاءة توزيع الطاقة، ودعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل رقمي مستدام. وقد جرى توقيع الاتفاقية بين راشد الأحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»، وأليكس تشانغ المدير العام لمجموعة أعمال المؤسسات في شركة «هواوي» في الدولة.

وبصفتها حاصلة على ترخيص خاص بإنترنت الأشياء، يمكّنها من تسويق وتشغيل شبكات وخدمات إنترنت الأشياء تجارياً داخل دولة الإمارات، تواصل «إنفرا إكس» ريادتها في تمكين منظومات اتصال آمنة ومرنة، تدعم البنية التحتية الحيوية في الدولة. ومن جانبها، توفّر «هواوي» خبراتها العالمية في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات الذكية، بما ينسجم مع مهمة «إنفرا إكس» في تقديم الابتكار والموثوقية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولسائر منظومة الطاقة.

وقال راشد الأحمدي: «تُعَدّ الشراكات من هذا النوع محوراً أساسياً لتسريع مسيرتنا نحو مستقبل رقمي ومستدام. وبالعمل مع «هواوي»، سنستفيد من تقنيات اتصالات متقدمة، تُحسّن توزيع الطاقة، وتُعزّز الكفاءة التشغيلية، وتتوافق مباشرة مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».