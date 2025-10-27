منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق غداً بمشاركة قيادات وصنّاع الإعلام الوطني

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد أعمال «منتدى الإعلام الإماراتي» في نسخته العاشرة، غداً، في متحف المستقبل بدبي، بتنظيم «نادي دبي للصحافة»، وبمشاركة الرموز والقيادات الإعلامية الإماراتية، من كبار الكتّاب والمفكرين ورؤساء المؤسسات والشبكات الإعلامية، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، ومسؤولي المنصات الرقمية، وأبرز المؤثرين وصنّاع المحتوى.

وستُلقي سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الكلمة الرئيسية للمنتدى، وعنوانها «روايتنا الحقيقية... رسالتنا للعالم».

جهود

وسيتخلل المنتدى تكريم الإعلام الإماراتي المطبوع والمرئي والمسموع، وكذلك الرقمي، في بادرة تقدير لما يبذله الإعلام الوطني من جهود، يواكب خلالها نهضة التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في مسيرة هدفها الوصول بالإمارات إلى أعلى قمم التميز، بنموذج تنموي فريد، بات اليوم مصدر إلهام على الصعيد العالمي.

وسيواصل منتدى الإعلام الإماراتي، الذي تُعقد أعماله على مدار يوم واحد، رسالته في استعراض أهم الجوانب المتعلقة بالمشهد الإعلامي في الدولة، وأبرز المستجدات المرتبطة بطموحات تطويره، بما يواكب الحراك الإعلامي العالمي السريع، ويجاري المستجدات السياسية والاقتصادية والثقافية، على الساحتين الإقليمية والدولية، وتحديد سبل الاستفادة من الفرص الكبيرة التي صاحبت التطور التكنولوجي الهائل، الذي يمثل اليوم أحد الممكنات الرئيسة لكافة القطاعات، وفي مقدمها القطاع الإعلامي.

مسارات

وسيتطرق المنتدى إلى مناقشة مسارات إعلامية جديدة، ذات مؤشرات نمو قوية عالمياً، بما في ذلك صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، حيث أفرد المنتدى إحدى جلساته لاستعراض آفاق تطور القطاعين، وكيف يمكن أن يكون للإمارات بصمتها في صفحة هاتين الصناعتين الكبيرتين، مع مناقشة متطلبات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وتأكيد أثره في دعم توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإعلام، وسعي دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

كذلك سيناقش منتدى الإعلام الإماراتي، الجوانب المؤثرة في صُنع إعلام قوي وقادر على المنافسة، في إطار من الالتزام والحرية المسؤولة، حيث أفرد المنتدى جلسة نقاشية، ستتناول مستقبل التشريعات المرتبطة بالعمل الإعلامي، والأطر التنظيمية له، والتي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تطوره، وضمان استدامته، ضمن بيئة عمل عادلة وشفافة، تحفز الإبداع، وتدعم الابتكار، وتكرس مبادئ المصداقية والموضوعية في نقل المعلومة والخبر.

حوار

وسيتضمن برنامج النسخة العاشرة من «منتدى الإعلام الإماراتي»، جلسة نقاشية مفتوحة، يشرك فيها المنتدى الحضور من القيادات الإعلامية، والرموز الفكرية، في حوار هدفه استطلاع الآراء حول مستقبل قطاع الإعلام في الدولة، والخطوط العريضة لملامح هذا المستقبل، وما تتطلبه تلك التصورات والطروحات من استعدادات، سواء على صعيد التطوير التقني، أو على مستوى الارتقاء بالقدرات الاحترافية للكادر البشري، الذي يمثل محرك الدفع الرئيس لكل عمليات التطوير.

ويمثل منتدى الإعلام الإماراتي، التجمع الأهم والأبرز على مستوى صناعة الإعلام الوطني، لما له من قيمة، كمنصة تضم كافة المؤسسات الإعلامية الإماراتية، ليتبادل من خلالها صناع الإعلام الوطني الرؤى والأفكار حول ما قد يعترض قطاع الإعلام من تحديات، وما يستهدفه الإعلاميون من طموحات، وما يأمله جمهور المتلقين من تطلعات، للخروج من كل ذلك بتصورات واضحة للخطوات الواجب اتخاذها، من أجل ضمان استدامة النجاح والتميز لإعلامنا الوطني.



