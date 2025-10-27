«العليا للتشريعات» تنظم ورشة لحماية اللغة العربية قانونياً

نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة «الأمن اللغوي»، التي استهدفت القانونيين في الأمانة العامة والجهات الحكومية بدبي، في سياق الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها المحوري في الحفاظ على الهوية الوطنية، وإلقاء الضوء على المساعي الرامية إلى تمكينها، إلى جانب مناقشة سبل توفير الحماية القانونية الفاعلة لها.

وغطت الورشة محاور عدة، وهي: مفهوم الأمن اللغوي وأبعاده، والعلاقة الوثيقة بين اللغة والهوية الوطنية، وآليات الحماية التشريعية للغة العربية، والسياسات اللغوية ودورها في الحفاظ على سلامة اللغة، إضافة إلى استعراض الجهود الحكومية في تعزيز الأمن اللغوي. وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن اللغة العربية ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، فهي ليست مجرد أداة تواصل، بل تعبير حي عن الانتماء والتاريخ المشترك الذي يوحد أبناء الوطن، وهي وعاء الحضارة وذاكرة الوطن، والحصن الذي يحمي الهوية الوطنية من التحديات المعاصرة.