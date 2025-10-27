60 ألف مشارك في قمة «بريدج» لصناع الإعلام والمحتوى والترفيه

أعلنت قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، التي تنطلق في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، عن القائمة الأولية للمتحدثين العالميين المشاركين، حيث تستضيف 400 متحدث من القادة والمبدعين من مختلف بلدان العالم، من بينهم وايكليف جان، وسير مارتن سوريل، ونانسي غيبس، وجوانا كولز، وأنطوني سكاراموتشي، وفيريال حفاجي، وديفيد أ. أنغر، وألكس مشرابوف، وكارول هاوس، وكريس بانغ، وإيرين ريلفورد، وداني كورتينريد، وأنو دوغال، والبروفيسور روبرت جي. بيكارد، ونيل ماندت.

وتحوِّل القمة، التي تنظمها مبادرة «بريدج»، مساحة تتجاوز 1.65 مليون قدم مربعة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إلى منظومة متكاملة تجمع القادة والمبتكرين في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويشارك في القمة أكثر من 60 ألف مشارك و300 عارض، وتشهد إقامة 300 فعالية تشمل 200 جلسة حوارية و50 ورشة عمل تفاعلية، لتمنح المشاركين منصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار، وتستكشف سبل تلاقي الإبداع والتكنولوجيا والتجارة في رسم ملامح العصر الجديد لقطاع الاتصال والثقافة.