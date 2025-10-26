محمد بن راشد يطلق "دارة آل مكتوم" لحفظ التاريخ وترسيخ الذاكرة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم دارة آل مكتوم، هدفها حفظ التاريخ وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة وللمنطقة والعالم.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفل إطلاق "دارة آل مكتوم"، التي يشرف عليها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بحكام دبي، وسيرهم الذاتية ومقتنياتهم وإسهاماتهم الأدبية والفكرية، وتوثيق دورهم التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومتطور، كما تهدف الدارة إلى تعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحكام الإمارة عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة " إكس": أطلقنا اليوم دارة آل مكتوم .. هدفها حفظ التاريخ، وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة وللمنطقة والعالم. هدفنا حفظ إرث دبي.. وأرشفته ونشره".

وأضاف سموه "ليس الهدف من الدارة أن نؤسس مؤسسة… بل أن نروي تاريخنا، لأن التاريخ ليس ماضٍ فحسب بل مرآة ننظر فيها لنبني غداً أعظم بإذن الله".