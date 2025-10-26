محمد بن راشد: دام علم الإمارات بالعز شامخاً وبالمجد خفاقاً

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الإمارات إلى رفع علم الدولة يوم الإثنين 3 نوفمبر تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإخوة والأخوات . . نحتفي في الثالث من نوفمبر القادم بيوم العلم؛ يوم سنوي نجدد فيه العهد .. نجدد فيه الولاء .. نجدد فيه المحبة لراية دولتنا ورمز سيادتنا وعلم اتحادنا".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ندعو جميع المواطنين والمقيمين وكافة المؤسسات في الدولة، إلى رفع علم الدولة يوم الإثنين 3 نوفمبر تمام الساعة 11 صباحاً، تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته .. دام علم الإمارات بالعز شامخاً .. دام علم الإمارات بالمجد خفاقاً".