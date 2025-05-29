إقامة دبي تحصد جائزتين عالميتين في مجال الحوكمة والتحول الرقمي

فازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بجائزتين عالميتين مرموقتين ضمن جوائز الحوكمة العالمية الرائدة (3G Awards) لعام 2025 والتي تنظمها مؤسسة كامبريدج العالمية وذلك تقديراً لتميّزها في الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي .

وتسلمت إقامة دبي خلال حفل أقيم في بروناي ضمن الدورة العاشرة للجوائز جائزة “أفضل جهة حكومية في القطاع العام على مستوى العالم 2025” إلى جانب جائزة “التميّز في التحول الرقمي 2025”، تأكيدًا على دورها الريادي في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وكفاءة الأداء ضمن بيئة حكومية ذكية ومتكاملة.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الإدارة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويجسد رؤية حكومة دبي في بناء مؤسسات حكومية مرنة ومتمركزة حول المتعامل

وقال إن الفوز بجائزتين عالميتين في مجال الحوكمة والتحول الرقمي لا يمثل فقط إنجازًا لإقامة دبي، بل هو شهادة جديدة أيضا على فاعلية النهج الإماراتي في بناء مؤسسات تستبق التغيير، وتوظف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وجودة الحياة.