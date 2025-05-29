وفد إماراتي من وزارة الأسرة يشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

شارك وفد من وزارة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة، في فعاليات المنتدى الدولي للأسرة الذي عُقد في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم، وممثلين عن منظمات دولية وهيئات معنية بقضايا الأسرة والتنمية الاجتماعية.

وتهدف الفعالية، التي تقام تحت عنوان "حماية الأسرة وتعزيزها في مواجهة التحديات العالمية" بتنظيم من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، إلى فتح باب الحوار مع المجتمع الدولي لمناقشة السبل والأدوات لحماية وتعزيز مؤسسات الأسرة والزواج، وضمان استمرارية الأجيال، والحفاظ على بنية مجتمعية قوية. تزامناً مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إرساء موقف موحد بشأن حماية مؤسسة الأسرة وقيمها الأساسية عبر المنصات الدولية.

وتأتي مشاركة الإمارات في إطار التزامها الدائم بدعم الجهود العالمية لتعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر في العصر الحديث، ولاسيما في ظل المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وخلال كلمتها في المنتدى، نقلت معالي سناء سهيل تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيدة بجهود الحكومة التركية في تنظيم هذا الحدث الدولي الرائد، ومؤكدة على أهمية التعاون المشترك بين الدول، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تدعم الأسر في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأشارت معاليها إلى التراجع الملحوظ في معدلات الخصوبة عالمياً، بناء على بيانات الأمم المتحدة التي أظهرت انخفاض المعدل العالمي من 4.9 في عام 1950 إلى 2.3 في عام 2023، محذّرة من تداعيات هذا التراجع على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. وقالت: "في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأسرة هي النواة الأساسية التي تُبنى عليها المجتمعات. وانطلاقاً من هذا الإيمان، تعمل دولة الإمارات من خلال وزارة الأسرة والجهات المختصة، على تكثيف الجهود لإدارة وتنظيم ملف الأسرة، من خلال تطوير سياسات ومبادرات ممكنة للتوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو ملموس في أعداد أفراد الأسرة، وبناء مجتمع أسري قوي ينعم بالتماسك والترابط وقادر على النهوض بالوطن، وتحقيق العدالة والشمولية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية".

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات أطلقت عدداً من المبادرات التوعوية والبرامج التحفيزية الموجهة لفئة الشباب، بهدف تشجيعهم على الزواج وتكوين أسر مستقرة، مؤكدة أن هذه الجهود ترافقت مع إدماج المؤسسات التعليمية، والصحية، والمجتمعية ضمن منظومة وطنية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية، وتحقق مستويات عالية من الاستقرار. كما أكّدت معاليها أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي تشكّل خطوة محورية نحو بناء منظومة شاملة ومستدامة لدعم الأسرة وتعزيز تماسكها، ما يعكس الإيمان الراسخ بأهمية دور الأسرة في النهضة الاجتماعية والوطنية. وأضافت أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار مباشر في مستقبل المجتمعات، وفي أجيال قادرة على الازدهار، مؤهلة بقيم راسخة ومبادئ إنسانية سامية.

مقترح إماراتي ورؤية مستقبلية

أكّدت معالي وزيرة الأسرة أن العمل المشترك وتوسيع نطاق الشراكات العالمية لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية، والوصول إلى الطموحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ضمن مسارات نمو مدروسة، وخارطة طريق متكاملة. وفي هذا السياق، طرحت معاليها مقترح دولة الإمارات بإنشاء فريق عمل إقليمي، يتمتع بقيادة واضحة ومشاركة فاعلة من جميع الدول الأعضاء، يكون معنيّاً بتمكين الأسر وتعزيز نموها، وبلورة مبادرات مرنة وقابلة للتطبيق، إلى جانب إعداد دراسات متخصصة تسهم في ابتكار حلول فعالة للتحديات الأسرية.

وأشارت معاليها إلى أن هذا الفريق سيسهم في تعزيز التماسك الأسري في المنطقة، ما يحمي مستقبل المجتمعات، ويعزز قدرتها على التقدّم، ويضمن رفاه أفرادها. واختتمت دعوتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك نحو بناء "أسرة عالمية واحدة" ينعم جميع أفرادها بالقوة، والترابط، والرؤية الموحدة.

لقاءات ثنائية

وشهد المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة التي أجراها الوفد الإماراتي مع نظرائه من الدول المشاركة، حيث التقت معالي وزيرة الأسرة مع كل من معالي الدكتور بالاز هانكو، وزير الثقافة والابتكار الهنغاري، وسعادة السيدة سيو لين ليو، مديرة في وزارة الخارجية السنغافورية، ومعالي وفاء سعيد بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، ومعالي الدكتور أوكيك كوسوما كورنياوان، الممثل الرئيسي للوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأندونيسية، وتمّ استعراض التحديات المشتركة المتعلقة بالأسرة، وسبل تعزيز التعاون في مجالات تمكين الأسر، ودعم الشباب، والتعليم والرعاية المجتمعية. كما بحثت اللقاءات تبادل الخبرات حول السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الأسرية، وتوسيع نطاق الشراكات في هذا المجال الحيوي.