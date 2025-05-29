دوائر حكومة الشارقة: عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو





أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 من الشهر نفسه، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 9 يونيو المقبل، وذلك باستثناء الموظفين العاملين بنظام المناوبات، حسب طبيعة عملهم.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.