سلطان بن أحمد يشهد ختام نسخة اليوبيل الفضي لمهرجان صير بونعير

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل ختام نسخة اليوبيل الفضي لمهرجان صير بونعير 2025، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على جزيرة صير بونعير التابعة لإمارة الشارقة.

وتضمن اليوم الختامي للمهرجان سباق صير بونعير للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بقناة الشارقة الرياضية بالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية، وشارك في السباق أكثر من 60 محملاً شراعياً و1200 بحار ونوخذة، ووصلت جوائزه إلى 2.8 مليون درهم.

عروض تراثية

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة خلال فعاليات حفل الختام بتدشين السفينة الجديدة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في خور الجزيرة، كما قام سموه بافتتاح منطقة الفعاليات الجديدة المقامة على مقربة من الشاطئ، وسط العروض التراثية البحرية التي أضفت أجواء وطنية أصيلة عكست روح المهرجان.

وتجوّل سموه في أرجاء منطقة الفعاليات، مشاهداً سموه العروض الفنية البحرية التي تروي أهمية التراث البحري وتسرد القصص التاريخية من خلال لوحات فنية وأهازيج غنائية، مطلعاً سموه على مجموعة من المعارض التخصصية التي أبرزت جهود إمارة الشارقة في صون البيئة وحماية مواردها الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، زائراً سموه معرض القائمة الخضراء الذي تناول إعلان إدراج محمية صير بونعير ضمن القائمة الخضراء للمحميات العالمية، متعرفاً سموه على هذا الإنجاز العالمي وأثره في تعزيز مكانة الإمارة البيئية على الصعيد الدولي، بوصفها نموذجاً يحتذى في إدارة المحميات الطبيعية.

معرض اللؤلؤ

وتفقّد سموه معرض أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، كما زار سموه معرض اللؤلؤ المتخصص للباحث مصطفى الفردان، وتوقف سموه عند معرض استزراع الشعاب المرجانية.

واختتم سموه جولته بزيارة معرض كتاب «صير بونعير»، وتفضل سموه بتسلم هدية تذكارية من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، كما تفضل سموه بتكريم الفائزين في سباق صير بونعير للمحامل الشراعية.