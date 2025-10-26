«إنفرا إكس» و«إريكسون» تتفاهمان لتطوير المرافق الذكية في الدولة

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»؛ الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة «إريكسون» (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC)، مذكرة تفاهم، بهدف تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع المرافق في الدولة. وتعزز هذه المذكرة استراتيجية «إنفرا إكس» الرامية إلى بناء منظومة مرافق ذكية ومتصلة في الدولة، من خلال تطوير حلول قائمة على إنترنت الأشياء والأتمتة، وتبادل الخبرات التقنية، وتقديم حلول رقمية متطورة تُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية الحالية وتمهّد لابتكارات مستقبلية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وتوفر «إنفرا إكس» خدمات رقمية متقدمة وبنية تحتية اتصالية تدعم عمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وفق أعلى معايير الموثوقية.

وقال راشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إنفرا إكس»: «تشكل هذه الشراكات دعامة محورية لتسريع التحول الرقمي في قطاع المرافق بدبي. ومن خلال توحيد قوة البنية التحتية المتطورة لشبكة «إنفرا إكس» مع الابتكارات التقنية الرائدة لشركة «إريكسون»، نخطو بثبات نحو بناء منظومة ذكية وآمنة ومستدامة تُعزز مسيرة دبي نحو التحول الرقمي الشامل». وقالت بيترا شيرين، رئيسة «إريكسون» في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعكس مذكرة التفاهم مع «إنفرا إكس» التزامنا بتعزيز التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لدعم مبادرات التحوّل الرقمي التي تحقق قيمة مستدامة للمجتمع».