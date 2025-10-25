Al Bayan
الإمارات

محمد بن راشد: "متحف دبي للفنون" يعكس روح دبي ويزيد تألقها

البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن " متحف دبي للفنون" يعكس روح دبي ويزيد تألقها ويضيف تنوعاً جديداً في معالمها ولوحة جمالها المعمارية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "شهدنا اليوم إطلاق معلم أيقوني جديد في دبي.. " متحف دبي للفنون".. متحف يطفو فوق مياه خور دبي ليزيد من تألقها.. وليعكس روح دبي الحضارية ويكون مرآة لثقافتها وفنونها.. ويضيف تنوعاً جديداً في معالمها ولوحة جمالها المعمارية" .

وأضاف سموه: "تقديرنا وشكرنا للأخ عبدالله الفطيم وابنه عمر الفطيم على تطويرهما لهذا المعلم الثقافي الجديد.. الذي يمثل نموذج لمسؤولية القطاع الخاص تجاه مجتمعه ومدينته الحاضنة له".

وتابع سموه: "تكتمل المدن بالثقافة والفن.. وتزدهر بالاقتصاد.. وتنسجم وتترسخ استدامتها عندما يكون قطاعها الخاص مسؤولاً ومشاركاً ومسايراً لقطاعها العام.. وهذا ما نراه في دبي".