مكتوم بن محمد: اقتصادنا يصنع الفرص

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اقتصاد الإمارات يصنع الفرص، ويمنح الأمل، ويُكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وصناعة الريادة، وذلك بمناسبة إطلاق وزارة المالية مبادرة "صكوك الأفراد"، لتُمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقت وزارة المالية مبادرة "صكوك الأفراد"، لتُمكّن المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية، ولتسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، وتمكين الأفراد من الاستثمار بسهولة وأمان".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "بهذه المبادرة، نُجسّد رؤية قيادتنا في تمكين الأفراد، وتعزيز ثقافة الادخار، وتطوير أدوات الاستثمار الحكومية بما يعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي ويمنحهم فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية"، مؤكدا "اقتصادنا يصنع الفرص، ويمنح الأمل، ويُكرّس مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وصناعة الريادة".