Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

undefined's profile picture

وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (19) لسنة 2025، يقضي بتعيين سعادة سارة أحمد عبدالله محمد الزعابي، مديراً عاماً لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ويُعمل به اعتباراً من 20 أكتوبر 2025، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تتمتّع سعادة سارة الزعابي بخبرةٍ تمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، اكتسبتها من خلال تقلّدها مناصب قيادية في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولونغونغ في دبي، ودرجة البكالوريوس في التربية في التعليم المهني تخصص الإرشاد المهني من كليات التقنية العليا، وحصلت على عددٍ من الشهادات المهنية المرموقة، وشاركت في برامج قيادية متقدمة من ACI وSHRM وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصّصة.