حمدان بن محمد يعتمد تشكيل أول مجلس لطلبة دبي للعام الدراسي 2025/2026

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تشكيل أول مجلس لطلبة دبي للعام الدراسي 2025/2026 بعضوية 16 طالباً وطالبة من 16 مدرسة خاصة في دبي الطلبة يمثلون 400 ألف طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي.





وأهدى سمو الشيخ حمدان بن محمد الطلبة أعضاء المجلس، خلال اجتماعه الأول، الذي عُقد بحضور عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كتاب "علَّمتني الحياة" لمحمد بن راشد، موجهاً لهم رسالةً شخصِّيةً مُلهِمة.

ويضم المجلس في عضويته 16 طالباً وطالبة، من طلبة الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر أو ما يعادلهما في مختلف المناهج التعليمية المعتمدة في دبي، كما يشهد المجلس تمثيلاً حقيقياً لاهتمامات ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم الخاص.

ويأتي تشكيل المجلس ضمن مبادرة "قادة الغد" المنبثقة عن استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.