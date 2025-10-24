خالد بن محمد يترأس وفد الإمارات إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية كوريا، للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الذي تستضيفه مدينة غيونغجو، في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل.

وتشارك دولة الإمارات في أعمال المنتدى كضيف شرف بدعوة من فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، لدعم الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنتدى من خلال تعزيز حركة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ومناقشة سُبل معالجة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة.