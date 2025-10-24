الإمارات.. الاثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري، يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر، بقيمة إجمالية تبلغ 850,328,238 درهما، وبزيادة قدرها 38,742,246 درهما عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 811,585,992.77 درهما.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو 49,776 مستفيداً، بزيادة قدرها 674 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 49,102 مستفيد.

تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.