«إنترناشونال إس أو إس» تعيد افتتاح مركز المساعدة المُعزَّز في دبي

أعلنت شركة «إنترناشونال إس أو إس»، المتخصصة في إدارة مخاطر الصحة والأمن، عن إعادة افتتاح مركز المساعدة المُعزَّز في دبي. يأتي ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الصحة والأمن والمخاطر التشغيلية.

يمثل إعادة الافتتاح محطة مهمة تتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس المجموعة، ويجسد إرثها الممتد على مدى أربعة عقود في حماية صحة وسلامة القوى العاملة وتقديم الدعم الحيوي خلال أوقات الأزمات.

وتضم «إنترناشونال إس أو إس» فريقاً متعدد اللغات قادرًا على التواصل بأكثر من 110 لغات ولهجة حول العالم، منها 24 لغة يتم التحدث بها في مركز دبي وحده. ويشمل المركز الآن جناحًا مخصصًا للصحة عن بُعد والذي يبرز قدرات الشركة في تقديم خدمات التطبيب عن بُعد في المواقع النائية، مما يُظهر كيف يمكن لتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة أن تصل حتى إلى أكثر المناطق عزلة.

وقال سيباستيان بيدو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «إنترناشونال إس أو إس»: يمثل تطوير مركز المساعدة في دبي استثماراً استراتيجياً في قدرتنا على خدمة المؤسسات بشكل أفضل في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. ويعد هذا المركز العمود الفقري التشغيلي لمئات المؤسسات التي تعتمد علينا في الاستجابة السريعة للأزمات، وتقديم التحليلات في مجالي الصحة والأمن، وتوفير الأدوات اللازمة لحماية موظفيها وعملياتها.

وخلال العام الماضي فقط، تعاملت مراكز المساعدة التابعة لـ «إنترناشونال إس أو إس» حول العالم مع أكثر من 300 ألف حالة، وقدمت دعماً على مدار الساعة في حالات الطوارئ الطبية والأمنية، بالإضافة إلى المعلومات والتحليلات اللحظية، والخدمات الاستشارية، والتدريب المصمم حسب احتياجات كل جهة. ويعد دورها الحيوي في حماية الموظفين واستمرارية العمليات بمثابة شريان حياة للشركات التي تضع واجب الرعاية، واستمرارية الأعمال، والحفاظ على الكفاءات في صدارة أولوياتها ضمن بيئات يسودها عدم الاستقرار .

لحماية قوتك العاملة، نحن في متناول يدك Internationalsos.com.