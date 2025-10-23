محمد بن راشد يتوج التوأم بيسان وبيلسان كوكة من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التوأم بيسان وبيلسان من تونس بجائزة تحدي القراءة العربي، في دورته التاسعة خلال الحفل الختامي الذي يجري في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد الحفل الختامي الحاشد، تتويج ماريا حسن عجيل عن فئة أصحاب الهمم، ومدرسة عاتكة بنت زايد في الإمارات، ومدرسة طرابلس الحدادين بنات في لبنان عن فئة المدرسة المتميزة وسحر عبدالفتاح من مصر عن المشرف المتميز، وجهاد محمد حسين من إيطاليا عن فئة أبناء الجاليات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

ويسعى التحدي الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.