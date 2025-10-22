الإمارات غداً.. طقس الغد صحو غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36، والمد الثاني عند الساعة 02:40، والجزر الأول عند 20:19، والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40، والمد الثاني عند الساعة 23:25، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 04:57.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 85 35

دبي 35 27 85 35

الشارقة 36 24 80 35

عجمان 36 27 85 40

أم القيوين 35 24 90 35

رأس الخيمة 35 25 85 35

الفجيرة 34 28 75 35

العـين 35 25 80 25

ليوا 34 25 85 25

الرويس 33 30 75 40

السلع 33 24 85 25

دلـمـا 33 30 75 40

طنب الكبرى / لصغرى 30 28 85 45

أبو موسى 30 29 85 50





