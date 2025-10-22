حميد النعيمي: سعادة ورفاه الأسرة الإماراتية أولوية وطنية

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات، منذ قيامها، أولت الأسرة مكانة محورية باعتبارها اللبنة الأولى في بناء مجتمع مترابط وقوي، يسهم في نهضة الوطن ويحفظ مكتسباته. جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالديوان الأميري، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان، إن تحقيق الأسرة الإماراتية أولوية وطنية، تبدأ من خلال غرس القيم الأسرية في المراحل العمرية المبكرة، لتنشئة أجيال واعية تتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها ووطنها، معتزة بهويتها، ومتمسكة بالقيم والأخلاق النبيلة.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام بالأسرة نهج راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتسير دولة الإمارات اليوم على خطاه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر سياسات تعزز استقرار الأسرة ورفاهها.

واطّلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على استراتيجية وخطط الوزارة في السنوات المقبلة، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية محوراً للتنمية المستدامة، وتعزيز نموها وتماسكها الاجتماعي.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.