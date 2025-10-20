جامعة دبي الطبية تبحث مستجدات الطب التكاملي في مؤتمر دولي

أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي للطب التكاملي لتعليم وممارسة المهن الصحية، في جامعة دبي الطبية، الاثنين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الإقليميين والدوليين.

سلط المؤتمر الضوء على أحدث المستجدات في مجال الطب التكاملي، الذي يدمج بين الطب التقليدي والحديث، ويركز على تعزيز الصحة الشاملة من خلال العلاجات التكميلية والبديلة، والتغذية، ونمط الحياة، والصحة النفسية.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبيّة، بما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بصحة الإنسان وتضعها على رأس أولوياتها الوطنية.

وقال: " تعمل حكومتنا الرشيدة على استشراف مستقبل الرعاية الصحية عبر مبادرات رائدة، مثل تأسيس "مجلس الإمارات للطب التكاملي"، برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والذي يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الأنظمة العلاجية التقليدية والحديثة".

وأضاف: " في هذا السياق، أدخلت جامعة دبي الطبية مناهج الطب التكاملي ضمن برامجها التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على التعامل مع مفاهيم الصحة الشمولية في دولة الإمارات لدمج مناهج الطب التقليدي والحديث."

وأكد معاليه، أنَّ المؤتمر يمثل "منصة علمية رائدة لمناقشة التطورات المتسارعة في هذا التخصص، ويجسّد حرص الجامعة على تقديم تعليم طبي متقدم يواكب أحدث الأبحاث العلمية عالميًا."

وأشار إلى أن "جامعة دبي الطبية، تواصل تعزيز حضورها الأكاديمي برؤية وطنية طموحة، واستطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة الماضية، وهي ماضية في تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات والمساهمة في تقدم وتطور التعليم العالي بالدولة".

من جانبه، قال المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية: "نسعى دائمًا لمواكبة التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجال الطب التكاملي الذي يحقق التوازن بين الجسد والعقل والنفس، ويعتمد على التكامل بين الطب التقليدي مثل الصيني والهندي والعربي، والطب الحديث".

وأضاف: " ونهدف من وراء ذلك، الى تعزيز الوقاية وتحسين أساليب العلاج، ونواصل تعزيز هذا النهج وتطوير بروتوكولات العلاج وزيادة الوعي بالطب التكاملي من خلال مناهج تدرس لطلاب الجامعة".

وأكد السير على خطى الوالد سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، بما كان يهتم به في مجالات الطب التكاملي، والبديل، إذ كان يفضل الحياة البسيطة، وفق ما ينفع صحة الإنسان، ويوصي بذلك، حتى أنَّ له قولًا، مفاده أنَّ "تراثنا الطبي جزء من هويتنا، نحفظه، ونبحثه بعقل علمي لتبقى الإمارات جسرًا بين الأصالة والطب الحديث".

وأشار لوتاه، إلى أنَّ الجامعة تسعى لبناء تخصصات جديدة في هذا المجال الحيوي، من خلال تطوير المناهج التعليمية وتحديث أساليب التدريس بما يتماشى مع أفضل الممارسات البحثية العالمية، وفقًا لأحدث المستجدات في المجال الطبي عالميًا".

وعلي صعيد المؤتمر، فقد شهد الحدث تقديم عروض ابتكارية، من بينها ملصقات تدريب الطلاب المُنتجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض لمشروع "بيت الأعشاب" التابع لجامعة دي مونتفورث.

وناقش خلال جلساته محاور متعددة، منها: "الطب التكاملي من المفهوم إلى التطبيق"، بمشاركة خبراء من الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، حيث يقدم المتحدثون رؤى وتجارب دولية حول التكامل بين الطب التقليدي والحديث.

وكان من أبرز المتحدثين المشاركين في المؤتمر: البروفيسور هانز غونتر ماشينز، والدكتور لي هوافي، والدكتورة لمياء آل فالح، والبروفيسور ميرا كيشافلال بوجابي، والدكتورة مريم الزرعاوي.

ويعد الطب التكاملي نهج علاجي يركز على المريض، ويعترف بالتأثير المتبادل للجوانب الجسدية والعقلية والروحية والاجتماعية على الصحة، ويستخدم مجموعة من العلاجات وتغييرات نمط الحياة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الصحية، وتعزيز الصحة والرفاهية العامة.