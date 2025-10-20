محمد الشرقي: القيادة حريصة على الاستثمار في الشباب

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الشباب بالعلم والمعرفة والمهارات التكنولوجية، التي تدعم جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات الوظيفية، وتمكنهم من الإبداع والابتكار وصناعة فرصهم ليكونوا قادة المستقبل، ومساهمين بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 535 خريجاً وخريجة في كليات التقنية العليا بالفجيرة، الذي أقيم في «مجمع زايد الرياضي» بالإمارة.

ونوه سموه بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لجودة التعليم في الإمارة، وتعزيز جهود المؤسسات التعليمية ودورها المحوري في بناء الإنسان، مشيراً إلى حرص سموه على الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن ودعم نهضته.

نجاح وتفوق

وسلم سموه الشهادات للخريجين والخريحات من حملة شهادات البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، من برامج العلوم الصحية والإعلام التطبيقي، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، وإدارة الأعمال، والهندسة، والتربية.

كما هنأ سموه الخريجين والخريجات على ما حققوه من نجاح وتفوقٍ علمي في مجالاتهم، حاثاً إياهم على الاستمرار في التعلم، وزيادة معارفهم ومهاراتهم، ومواكبة المستجدات، ليسهموا في قيادة التغيير والتحول التنموي، مشيداً بجهود الكوادر الإدارية والأكاديمية في كليات التقنية العليا، وبأولياء أمور الخريجين لدورهم الفاعل في تحقيق أفضل النتائج العلمية.

من جهته، ثمن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجمع كليات التقنية العليا، رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحفل التخريج، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تجسد حرص سموه على دعم التعليم، وتشجيع التميز العلمي، وتحفيز الشباب على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، التي تشهدها الدولة. وهنأ معاليه الخريجين والخريجات، معرباً عن فخره واعتزازه بهم كونهم يجسدون نموذجاً للتميز الأكاديمي ضمن منظومة تعليمية، تركز على التطبيق العملي والمهارات المستقبلية، ويشكلون نموذجاً للكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية إحياء الفنون الإسلامية واستعراض جمالياتها في التراث الإنساني، وعرض أهم التّجارب الفنيّة والأكاديمية ذات الاختصاص من حول العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه ختام الدورة الثانية من مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة، في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سموه.

وزار سموه المعرض الفني المصاحب للمؤتمر، كما شهد محاضرة بعنوان: كشف تراث المخطوطات في جنوب شبه الجزيرة، ثم كرّم سموه المتحدثين في المؤتمر الذي شهد مشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والفنية من حول العالم.