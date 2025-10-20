مجلس دبي لأمن المنافذ و«الشارقة للموانئ» يبحثان تعزيز التعاون

استقبل محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ورئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، عمر علي العديدي، أمين عام مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، والوفد المرافق له، وذلك في مركز المتابعة والتحكم التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة بإدارة وتشغيل المنافذ الحدودية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتطوير منظومات العمل الأمني والرقابي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتكامل الجهود بين الجهات المعنية بإدارة وتشغيل المنافذ على مستوى الدولة، وشهد اللقاء حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية من الجانبين، الذين استعرضوا مجالات التعاون وآليات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في منظومة عمل المنافذ.

كما اطلع الوفد الزائر على عرض تقديمي تناول آلية عمل اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، وأبرز منجزاتها منذ تأسيسها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في عام 2020م، وما حققته من تطور في مجالات التنسيق الميداني والتكامل بين الجهات العاملة في المنافذ، وشملت الزيارة جولة ميدانية في غرفة المتابعة والتحكم الخاصة بقطاع المنافذ الجمركية في مطار الشارقة الدولي، حيث تم التعرف على أحدث أنظمة المراقبة والتحكم.