أحمد بن محمد: نبارك لصحيفة "الخليج" ولفريق عملها بمناسبة مرور 55 عاماً على انطلاقتها

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام لصحيفة "الخليج" ولفريق عملها بمناسبة مرور 55 عاماً على انطلاقتها.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: " نبارك لصحيفة "الخليج" ولفريق عملها بمناسبة مرور 55 عاماً على انطلاقتها... منذ صدور عددها الأول في 19 أكتوبر 1970 على يد الشقيقين الراحلين تريم عمران تريم وعبدالله عمران تريم، رحمهما الله، واكبت "الخليج" مراحل تأسيس الاتحاد ومسيرة التنمية الوطنية، وسجلت حضوراً مميزاً في متابعة التطورات الخليجية والعربية والعالمية على امتداد العقود حتى رسخت مكانتها كمنبر إعلامي إماراتي نفخر به، وصوت عربي رصين".