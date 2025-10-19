طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً و بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطاريصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصةً غرباً، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:43، والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند 18:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:31

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36، والمد الثاني عند الساعة 21:44، والجزر الأول عند الساعة 15:11، والجزر الثاني عند الساعة 03:29

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 90 30

دبي 35 26 90 40

الشارقة 36 25 90 30

عجمان 34 27 85 30

أم القيوين 34 25 90 40

رأس الخيمة 36 24 85 30

الفجيرة 33 27 80 30

العـين 36 25 80 20

ليوا 36 26 85 20

الرويس 35 22 90 30

السلع 36 22 85 40

دلـمـا 34 28 70 40

طنب الكبرى / لصغرى 35 26 75 45

أبو موسى 30 26 70 40