برنامج "مسرعات المؤثرين" يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة

أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن برنامج "مسرعات المؤثرين"، ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي ينظمه "مقر المؤثرين"، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، استقطب 1131 مشاركة من صناع محتوى وشركات رقمية ناشئة عاملة في قطاع صناعة المحتوى، ينتمون إلى أكثر من 70 دولة.

ويهدف البرنامج، إلى اختيار واحتضان المشاريع الناشئة الواعدة لصناع المحتوى، حيث ستعرض أفضل المشاريع ضمن أعمال النسخة الرابعة من "قمة المليار متابع" التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف"؛ حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل مستدام، من خلال المعرفة والإرشاد والشبكات التي تمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

وشهدت طلبات المشاركة في برنامج "مسرعات المؤثرين"، إقبالاً لافتاً من المبدعين الأفراد ومنصات الأعمال والشركات الرقمية الناشئة، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الترفيه والتعليم والإعلام التفاعلي والتسويق الرقمي والبودكاست والتقنيات الإبداعية.

وقالت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، نائب مدير قمة المليار متابع، إن الإقبال الكبير على المشاركة في برنامج مسرعات المؤثرين، يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى الهادف، وقدرتها على استقطاب أبرز المواهب من أنحاء العالم.

وأكدت أن البرنامج يمثل فرصة غير مسبوقة أمام صناع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

وأضافت، أن برنامج مسرعات المؤثرين يعد منصة تفاعلية تجمع بين الإبداع والابتكار في بيئة واحدة، وأن هذه المنظومة المتكاملة تعمل على تعزيز دور صناعة المحتوى كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتمنح صناع المحتوى المبدعين المشاركين فرصة حقيقية ليصبحوا قادة أعمال مؤثرين.

وأشارت إلى أن قمة المليار متابع بالتعاون مع 500 جلوبال، توفر لصناع المحتوى والشركات الناشئة، من خلال برنامج مسرعات المؤثرين، الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق مشاريعهم وتحويلها إلى شركات رائدة قادرة على التوسع والنمو والمنافسة عالمياً.

من جانبها، قالت ماي تشيل تان، الشريك الإداري في شركة "500 جلوبال"، إن اقتصاد صُنّاع المحتوى يعتبر مساهماً رئيسياً في المشهدين الاجتماعي والتجاري على مستوى العالم اليوم، ويحمل في طيّاته القدرة على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية وتعزيز الابتكار.

وبلغ عدد طلبات المشاركين في برنامج "مسرعات المؤثرين أكثر من 1131 طلب مشاركة، منها 609 طلبات استوفت الشروط الكاملة للتقدم، بينهم 347 من أبرز صناع المحتوى المبدعين العرب والعالميين، فيما تصدرت الهند قائمة أبرز 5 دول مشاركة، تلتها مصر ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة ثم سوريا.

وسجلت منصات أعمال وشركات رقمية ناشئة مبتكرة حضوراً لافتاً حيث قدمت 262 شركة ناشئة ومنصة أعمال طلبات للمشاركة ليتم اختيار 20 مشاركة لتكون ضمن الدفعة الأولى من برنامج مسرعات المؤثرين.

وتتولى لجنة تقييم متخصصة تضم نخبة من مستثمري رأس المال الجريء والخبراء العالميين في مجالات الإعلام الرقمي ورأس المال الاستثماري، مهمة تقييم المشاريع المشاركة وفق مجموعة من المعايير، تشمل الابتكار، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي، وجودة التنفيذ والإمكانات التسويقية، بالإضافة إلى جودة التخطيط والقدرة على تحقيق الأرباح وجذب الاستثمارات، وقابلية التوسع والنمو. كما تعمل اللجنة على تقديم الدعم والإرشاد للمشاركين خلال مختلف مراحل البرنامج.

وسيتم احتضان المشاركين المتأهلين ضمن برنامج تدريبي مكثف يمتد على مدار 10 أسابيع، يجمع بين الخبرة العملية لشركة "500 جلوبال" في تأسيس المشاريع وشبكات المنظومات الداعمة لصناعة المحتوى.

ويتأهل في المرحلة الأولى من البرنامج 20 مشاركاً، يتم اختيارهم لاستعراض أفكارهم ثم يتم اختيار 10 مشاركين منهم للتصفيات قبل النهائية، حيث يتأهل 3 مشاركين للحصول على فرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم.