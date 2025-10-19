Al Bayan
الإمارات

محمد بن راشد: نحتفي الخميس القادم بـ 32 مليون طالب شاركوا في تحدي القراءة العربي

البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تدافع ملايين الطلاب العرب نحو قراءة خمسين كتاب في كل عام أثبت أن الشغف بالمعرفة لا يمكن أن ينطفئ، وأن القراءة طريقنا لاستعادة الحضارة .. وبأن لغة الضاد ستبقى جزءاً لا يتجزأ من هوية أمتنا وروحها ومستقبلها بإذن الله" .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: "نحتفي الخميس القادم بـ 32 مليون طالب من 132 ألف مدرسة شاركوا في الدورة التاسعة لأكبر مسابقة عالمية في القراءة.. تحدي القراءة العربي" .

وأضاف سموه: "أثبت تدافع ملايين الطلاب العرب نحو قراءة خمسين كتاب في كل عام أن الشغف بالمعرفة لا يمكن أن ينطفئ.. وأن القراءة طريقنا لاستعادة الحضارة .. وبأن لغة الضاد ستبقى جزءاً لا يتجزأ من هوية أمتنا وروحها ومستقبلها بإذن الله" .