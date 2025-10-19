قرقاش: الجواز الإماراتي في صدارة جوازات العالم قوةً ومكانة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الجواز الإماراتي أصبح اليوم في صدارة جوازات العالم قوةً ومكانة، مانحاً المواطن حرية تنقّل غير مسبوقة دون تأشيرات، مضيفاً أن الدبلوماسية الحقيقية هي التي تنفع الناس.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حرصت وزارة الخارجية على تسهيل حياة المواطن في الخارج بعيداً عن منطق الأبراج العاجية، حتى أصبح الجواز الإماراتي اليوم في صدارة جوازات العالم قوةً ومكانة، مانحاً المواطن حرية تنقّل غير مسبوقة دون تأشيرات. الدبلوماسية الحقيقية هي التي تنفع الناس".