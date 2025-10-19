ضمن مبادرات رئيس الدولة.. افتتاح جزئي لجسر الحميدية في عجمان

ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، جزئياً مشروع جسر الحميدية على شارع الشيخ زايد في عجمان أمام حركة المرور، بحضور المهندس محمد إبراهيم المنصوري وكيل الوزارة، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من مسؤولي الوزارة والدائرة.

خطة متكاملة

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة للتحسين المستدام، وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في إمارة عجمان، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز جودة الحياة في الإمارة، ويواكب النمو العمراني والحركة المرورية المتزايدة على شارع الشيخ زايد.

واستُكمِلت أعمال الجسر البالغ طوله 1100 متر، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه مع أعمال الإنارة العلوية، فيما تتواصل الأعمال في التقاطعات السفلية، وأعمال الأرصفة والمواقف وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى الطريق الرابط من شارع الشيخ زايد وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، والجسر المتصل على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الحالي.

تخفيف الازدحام

ويسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري على شارع الشيخ زايد ورفع انسيابية الحركة المرورية، ويستهدف كذلك تقليل زمن الرحلات بنسبة 60%، مما يسهّل الوصول إلى المناطق السكنية والخدمية المرتبطة بشارع الشيخ محمد بن زايد، ومنطقة الحميدية، والراشدية، فضلاً عن المرافق الحيوية مثل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الجاري تنفيذه، ومجمع زايد التعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد.

وخلال مراحل تنفيذ المشروع، تبذل شرطة عجمان جهوداً كبيرة في تسهيل الحركة المرورية وتنظيم السير، عبر التنسيق الميداني المستمر وتطبيق خطط مرورية فعّالة، مما أسهم في ضمان انسيابية حركة المركبات وتقليل تأثيرات الأعمال الإنشائية على مستخدمي الطريق.