«الفاو» تكرّم «إكبا» لريادته في الإنتاج النباتي والحماية المستدامة

حاز المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» تكريماً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تقديراً لإسهاماته الريادية في مجال الإنتاج النباتي والحماية المستدامة. جاء هذا التكريم خلال النسخة الأولى من الحفل العالمي للتكريم الفني الذي نظمته «الفاو» في مقرها الرئيسي بالعاصمة الإيطالية روما، أخيراً، ضمن احتفالات المنظمة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، وبيوم الأغذية العالمي لعام 2025.

نظم زراعية

وقدم الدكتور كو دونغيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، التكريم إلى الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز، تقديراً لدور المركز الريادي في تطوير نظم زراعية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغير المناخي في البيئات الجافة والمتأثرة بالملوحة.

ويعد هذا التكريم الفني العالمي الأول من نوعه مبادرة جديدة أطلقتها «الفاو» لتكريم المؤسسات التي أسهمت في تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال الابتكار العلمي القائم على الأدلة والتأثير الملموس. وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: «يجسد هذا التقدير الجهود المخلصة التي يبذلها علماء وخبراء وشركاء المركز في تطوير نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الصمود. ونهدي هذا التكريم إلى مؤسسي المركز؛ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، تقديراً لرؤيتهما ودعمهما المستمر الذي أرسى الأساس لرسالة المركز».

وعلى مدى ما يقارب 25 عاماً، عمل المركز على تطوير نظم إنتاج نباتي مستدامة تسهم في تحسين صحة التربة، وترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية. ومن خلال جهوده في حفظ واستثمار التنوع الوراثي للمحاصيل، طور المركز أصنافاً متحملة للإجهاد البيئي، ما أتاح فرصاً جديدة لتحقيق الأمنين الغذائي والمعيشي في المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف.

ويقع المقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في الإمارات، ويعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يضطلع بدور ريادي في دمج العلم والتكنولوجيا والسياسات لمعالجة التحديات المترابطة لشح المياه وتدهور التربة وانعدام الأمن الغذائي.