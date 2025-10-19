«الفاو» تحتفل بمرور 80 عاماً على تأسيسها خلال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها، من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي رئيس في النسخة الثانية من «الأسبوع العالمي للغذاء» في أبوظبي، من 21 إلى 23 الحالي. وتشارك «فاو» في هذه الفعاليات من خلال مكتبها الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومقره أبوظبي، الذي يعد مركزاً قيادياً في دعم جهود التحول الغذائي في المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات. ومن خلال شراكتها الوثيقة مع الإمارات، التي تعد من أبرز الداعمين الإقليميين لجهود الأمن الغذائي والابتكار الزراعي، تقود» فاو» سلسلة من الحوارات تركز حول الزراعة الذكية مناخياً، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وصحة الثروة الحيوانية، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالصدمات المحتملة في العرض والطلب الغذائي.

وقال الدكتور أحمد مختار القائم بأعمال ممثل المنظمة لدى الإمارات: تأتي مشاركتنا في أسبوع أبوظبي العالمي للغذاء تأكيداً على التزامنا المتواصل بتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم النظم الغذائية على المستويين الوطني والعالمي. وهنأ الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بهذه المناسبة، وقال إن مشاركتها في الأسبوع العالمي للغذاء تمثل امتداداً لشراكتها الاستراتيجية التي أسهمت في إطلاق مبادرات رائدة على مستوى المنطقة، ووفرت منصة لتبادل المعرفة والخبرات في الزراعة الذكية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي.