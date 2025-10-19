«التغير المناخي والبيئة» و«آي بي إم» تتعاونان لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة «آي بي إم IBM»، تهدف إلى تطوير وتنفيذ قدرات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع جهود الوزارة للتحول الرقمي، وبما يدعم أهداف تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وقع الاتفاقية عن الوزارة المهندسة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار، وعن شركة «IBM» شكري عيد، مديرها العام في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان. وقالت المهندسة أمل عبدالرحيم، إن الشراكة مع «IBM»، تمثل خطوة نوعية في مسيرة الوزارة نحو تعزيز المنظومة البيئية والمناخية في الإمارات، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإيجاد حلول استباقية للتحديات البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي 2050.

وأضافت أن هذه المبادرات ستسهم في بناء نموذج عمل حكومي أكثر كفاءة ومرونة، وترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الاستدامة القائمة على العلم والابتكار.

ويشمل التعاون تطوير نموذج أولي ذكي للتحقق من شهادات «سايتس» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى أتمتة عملية إدخال البيانات والتحقق من صحة الشهادات والشهادات الصحية النباتية.

كما سيعمل الطرفان على دراسة لتطوير آليات مراقبة الثروة السمكية، وذلك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والكاميرات الذكية في مناطق إنزال الأسماك والأسواق المحلية.

ويهدف النظام إلى تتبع المخزون السمكي بدقة ومنع الاستغلال المفرط، بما يضمن استدامة المصايد البحرية ويسهم في توفير بيانات ودراسات لحظية للمعلومات المرتبطة بالثروة السمكية. ويتضمن الاتفاق أيضاً تطوير أنظمة الحجر الصحي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص الإرساليات الزراعية والبيطرية، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد، وكفالة الكشف المبكر عن المخاطر البيولوجية، وضمان الأمن الحيوي للدولة.

ويدعم التعاون دراسة تفصيلية لمتطلبات إنشاء منصة رقمية متقدمة للحوكمة البيئية والاجتماعية «ESG»، ستُمكّن من إعداد تقارير وطنية شفافة ومبسطة ولحظية، ما يدعم السياسات المناخية الفعالة ويعزز المساءلة على المستوى الوطني.

ويركز التعاون أيضاً، بشكل محوري على بناء القدرات؛ حيث سيتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي الوزارة، بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الرقمية الحديثة لدعم مسيرة التحول الرقمي.