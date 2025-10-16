1135 فحصاً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي



قدّمت القافلة الوردية، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، 1135 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن النسخة الثانية من فعالياتها المجتمعية التي أُقيمت في الجادة بالشارقة، من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، تحت شعار «مجتمعٌ كاملٌ أنتِ»، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وجاءت هذه الفحوصات عقب ثلاثة أيام من الأنشطة والفعاليات التوعوية، التي نظمتها القافلة في عيادتها المتنقلة الكبيرة، والتي شملت الكشف السريري والفحوص الإشعاعية (الماموغرام) للسيدات، من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الذاتي والدوري للكشف المبكر عن المرض.

وشهدت الفعالية تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، حيث استقبلت أكثر من 8,500 زائر من الأفراد والعائلات، الذين استمتعوا بباقة من ورش العمل التوعوية والإبداعية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وعائلية متنوعة، حيث تزيّنت ساحة الجادة بالألوان الوردية، التي ميّزت أجواء الحدث، فيما اجتمع الأطفال حول الدمى البشرية المتحركة، وتابع الزوّار العروض الجوالة للمهرجين والبهلوانيين، وتسابق الصغار لالتقاط الفقاعات الصابونية، وسط فرحةٍ عائليةٍ عمّت المكان.

وحول ختام الفعالية المجتمعية، أكدت عائشة الملا مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن حجم التفاعل مع الفعاليات المجتمعية للقافلة الوردية، عكس ارتفاع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وحرصهم على الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية لنشر ثقافة الكشف المبكر.

وقالت: «جسدت الفعالية قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي، وشركات القطاع الخاص والمجتمع، وستواصل جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية، تنظيم المبادرات والحملات والفعاليات طوال العام، إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، بهدف بناء منظومة توعوية مستدامة، تسهم في الوقاية من السرطان والحد من انتشاره».

وشهدت الفعالية سلسلة من الورش الإبداعية والفنية، منها ورشة «الرسم على الوجه»، وورشة «الرسم على القبعات والقمصان»، وصناعة الأزهار والورود، وأمضى زوار الفعالية من الأطفال واليافعين أوقاتاً مرحة في القفز على القلاع المطاطية، في حين تنافس اليافعون في ما بينهم، خلال لعب مجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو، ضمن «منطقة الألعاب الإلكترونية»، وغيرها من الألعاب الحركية والترفيهية والرياضية.