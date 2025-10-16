شرطة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع قنصلية كازاخستان



استقبل اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، في مكتبه ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب القائد العام بالقنصل العام، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الأمن والسلامة والخدمات الذكية.

وأعرب ألماز تاسبولات عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بجهود شرطة عجمان في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، ومؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأمنية في دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ الأمن المجتمعي وتبادل الخبرات الشرطية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص التعاون المستقبلية في مجالات التدريب، والتقنيات الحديثة، والخدمات الذكية، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

وفي ختام اللقاء، قدم الجانبان دروعاً تذكارية تعبيراً عن التقدير المتبادل، مؤكدين استمرار التنسيق والتواصل بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.