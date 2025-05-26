حمدان بن محمد: نشكر سلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

نقل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال لقاء مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لسلطان عمان ولشعبها العزيز، موجهاً سموه الشكر لجلالة السلطان هيثم بن طارق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خلال لقاء مع جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، نقلنا تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسلطان عمان ولشعبها العزيز ... في ظل قيادة البلدين الشقيقين، نتطلع لترسيخ هذه العلاقات وأن نصنع معاً نموذجاً رائداً في العمل المشترك والتعاون بين الأشقاء لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. نشكر سلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في السلطنة".