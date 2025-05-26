حمدان بن محمد: علاقتنا مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة





أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بالعلاقات القوية التي تجمع الإمارات مع الأشقاء في عمان، متطلعاً سموه إلى تعزيزها على كافة الصعد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكداً سموه أن علاقة الإمارات مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خلال زيارتنا الرسمية لسلطنة عمان الشقيقة، سعدت بلقاء نائب رئيس مجلس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان. كما التقيت خلال الزيارة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في قصر البستان بالعاصمة مسقط، وشهدنا توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بولاية محضة، في محافظة البريمي، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الاقتصادي. نفخر بالعلاقات القوية التي تجمعنا مع الأشقاء في عمان، ونتطلع لتعزيزها على كافة الصعد لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين ... علاقتنا مع عمان رسمتها الجغرافيا والتاريخ والأخوة المتجذرة والمحبة الصادقة، ونسأل الله أن يحفظ السلطنة وأهلها الكرام الطيبين".