"طرق دبي" تنجز المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في منطقة المارينا

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري في منطقة دبي مارينا، بتنفيذ 5 محطات، هي: (مارينا بروميناد، مارينا تيراس، مارينا ووك، مارينا مول، مارينا مول 1) لتكون مكيفة ومزودة بجميع المرافق والخدمات ومنفذة بتصاميم مميزة ومبتكرة تعزز من الهوية الثقافية والتراثية وتعكس التراث البحري العريق، حيث استلهمت من العبرات التراثية الخشبية في الإمارة.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير بنية النقل البحري في دبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لتقديم أفضل الخدمات العالمية للمواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

وتهدف هذه المحطات إلى تعزيز الربط بين المرافق الحيوية والمعالم الرئيسية في المنطقة، حيث تم تصميمها لتربط بشكل مباشر بين المراكز التجارية الكبرى مثل "مارينا مول"، والمناطق السكنية المحيطة، بالإضافة إلى محطات المترو والترام، تأكيداً على التكامل بين وسائل النقل العامة والمرافق المجتمعية، مما يسهم في تسهيل حركة السكان والزوار وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة ويحقق تكاملاً سلساً بين مختلف وسائل النقل العامة.

نُفذت المرحلة الأولى من المشروع استناداً إلى نتائج استطلاع رضا المتعاملين، وزودت هذه المحطات بعدد من المرافق الحديثة التي تهدف إلى تقديم تجربة متميزة، مثل خدمة الإنترنت المجاني طوال فترة انتظارهم، ونظام الإعلان الصوتي الذي يضمن وصول المعلومات بشكل واضح وفعال لجميع المتعاملين، وشاشات عرض للمعلومات الحية حول رحلات النقل البحري، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل كامل.

وأكد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير أعلى معايير السلامة والراحة لمرتادي وسائل النقل البحري، حيث تم تضمين أنظمة أمنية مثل توفير كاميرات المراقبة ونظام أجهزة إنذار الحريق.

وأضاف الزرعوني: "طبقت الهيئة عناصر "كود دبي" الخاصة بأصحاب الهمم في تصميم مناطق الانتظار، وذلك في إطار حرصها على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يسهم في ضمان تسهيل الوصول وتوفير بيئة ملائمة لهم من حيث التسهيلات المخصصة في أماكن الانتظار مثل توفير منحدرات ومسارات سلسة وتصميم الارتفاعات حسب احتياجاتهم".

وقال الزرعوني: "تشمل المرحلة المقبلة من المشروع إنجاز خمس محطات أخرى، حيث سيتم العمل عليها وفقاً للمعايير العالمية التي تم اتباعها في المرحلة الأولى، وسيتم اختيار هذه المحطات بناءً على زيادة الطلب وأهمية مواقعها الاستراتيجي، مما يرسخ استراتيجية الهيئة في إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات مبتكرة تدعم استدامة وراحة الجميع وتعزيز جودة الحياة بإمارة دبي".