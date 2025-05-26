أصدرت بلدية رأس الخيمة مؤخرا النسخة الأولى من متطلبات منح الشهادات لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية ضمن جهودها المبذولة للارتقاء بالمستوى العام لجودة البناء والتشييد في الإمارة.

ونظمت بلدية رأس الخيمة عددا من ورشات توعوية وزيارات ميدانية للمصانع للتدقيق عليها لغايات التأكد من مطابقتها مع المتطلبات الصادرة من قبلها حيث تخضع مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية لعمليات تدقيق وتقييم شاملة من قبل مقيمي البلدية للتأكد من مطابقة تلك المصانع مع المواصفات القياسية الفنية الصادرة عن بلدية رأس الخيمة والمتعلقة بعمليات إدارة وتشغيل هذه المصانع.

وقد أصدرت بلدية رأس الخيمة متمثلة بقسم تراخيص المباني في قطاع التطوير العمراني أول شهادة مطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية في الإمارة لضمان التزام مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية بأعلى المقاييس والمواصفات الدولية والمتطلبات الفنية المحلية ذات العلاقة.

وستمنح المصانع المطابقة لتلك المواصفات شهادة المطابقة ويتم إدراجها ضمن قائمة التسجيل المعتمدة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية والصادرة عن إدارة التراخيص في بلدية رأس الخيمة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في الإمارة قد قامت بالتقديم على الشهادة ضمن المرحلة الاختيارية الحالية وتم التدقيق عليها بانتظار استكمال مطابقتها للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.

بلدية رأس الخيمة تصدر أول شهادة مطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة في الإمارة

أصدرت بلدية رأس الخيمة مؤخرا النسخة الأولى من متطلبات منح الشهادات لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية ضمن جهودها المبذولة للارتقاء بالمستوى العام لجودة البناء والتشييد في الإمارة.

ونظمت بلدية رأس الخيمة عددا من ورشات توعوية وزيارات ميدانية للمصانع للتدقيق عليها لغايات التأكد من مطابقتها مع المتطلبات الصادرة من قبلها حيث تخضع مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية لعمليات تدقيق وتقييم شاملة من قبل مقيمي البلدية للتأكد من مطابقة تلك المصانع مع المواصفات القياسية الفنية الصادرة عن بلدية رأس الخيمة والمتعلقة بعمليات إدارة وتشغيل هذه المصانع.

وقد أصدرت بلدية رأس الخيمة متمثلة بقسم تراخيص المباني في قطاع التطوير العمراني أول شهادة مطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية في الإمارة لضمان التزام مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية بأعلى المقاييس والمواصفات الدولية والمتطلبات الفنية المحلية ذات العلاقة.

وستمنح المصانع المطابقة لتلك المواصفات شهادة المطابقة ويتم إدراجها ضمن قائمة التسجيل المعتمدة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية والصادرة عن إدارة التراخيص في بلدية رأس الخيمة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في الإمارة قد قامت بالتقديم على الشهادة ضمن المرحلة الاختيارية الحالية وتم التدقيق عليها بانتظار استكمال مطابقتها للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.