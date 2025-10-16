«دبي الرقمية» تطلق برنامج التوازن الرقمي بالتعاون مع 3 جهات حكومية

أطلقت هيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي، برنامج «التوازن الرقمي»، خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»؛ وهو برنامج استراتيجي يهدف إلى بناء مجتمع واعٍ بالاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الحديثة، قادر على مواجهة المخاطر السلوكية والصحية والاجتماعية المرتبطة بالإفراط أو الاستخدام السلبي للتكنولوجيا.

ويركز البرنامج على تمكين الأفراد من استخدام التكنولوجيا بأسلوب صحي وفعّال يحافظ على صحتهم ويعزز جودة حياتهم، من خلال رفع الوعي بمفاهيم التوازن الرقمي، وتطوير عادات رقمية صحية، ودعم الصحة النفسية والجسدية عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وقالت معالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي: تمثل «التوازن الرقمي» أحد أهم أركان الرفاه المجتمعي في دبي، فهي تؤسس لثقافة رقمية واعية تمكّن الأفراد من إدارة حضورهم في العالم الافتراضي دون فقدان توازنهم في العالم الحقيقي، وتعزز الصحة النفسية والجسدية، وتعيد ضبط علاقتنا بالتقنية كأداة للتمكين لا للاستهلاك. نحن نؤمن بأن الرفاه الرقمي جزء لا يتجزأ من جودة الحياة، وأن الاستثمار في وعي الإنسان الرقمي هو استثمار في إنسانيته أولاً. مع توقيع هذه الاتفاقية».

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تأتي هذه المبادرة تكريساً لفهمنا المشترك بضرورة تحقيق التوازن الإيجابي بين التبني العالي للتكنولوجيا والحفاظ على رفاهية الأفراد وصحة المجتمع. ويتماشى البرنامج مع روح «عام المجتمع 2025».

بيئة محفزة

وقالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «يسعدنا التعاون ضمن برنامج التوازن الرقمي لدوره في توفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة، وبناء مجتمع واعٍ بالاستخدام الإيجابي للتقنيات، وتعزيز الأمان الرقمي للطلبة وترسيخ عادات رقمية صحية ومتوازنة في بيئة مدرسية محفزة». وقال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إطلاق البرنامج يعكس التزام دبي بدعم التحول الرقمي وتعزيز استخداماته كأداة رئيسة لتعزيز الابتكار في المؤسسات. هذا التحول ليس مجرد انتقال تقني، بل تحول ثقافي ومجتمعي يرتكز على القيم والمسؤولية والوعي».

يشمل البرنامج تطوير سياسات وإرشادات للمدارس والجهات الحكومية والشركات والأفراد لدعم الممارسات الرقمية المتوازنة، وتنفيذ حملات توعوية شاملة لكافة الفئات، بالإضافة إلى ورش عمل، وتدريب مدربين لسفراء التوعية الرقمية، وسيناريوهات عملية لتعزيز السلوكيات الرقمية المسؤولة.