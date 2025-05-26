تعاون بين "تحقيق أمنية" ومستشفى أهل مصر لدعم مرضى الحروق

وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية، بروتوكول تعاون، مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، يهدف إلى دعم الأطفال المصابين بالحروق نفسياً، من خلال تحقيق أمنياتهم بما يُعزّز من قدرتهم على التعافي والاندماج في المجتمع.

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في القاهرة، سعادة عبدالباسط محمد المرزوقي نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال سفارة الدولة في القاهرة، وحمدان الكعبي عضو مجلس أمناء المؤسسة، ونهى الشوربجي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة "تحقيق أمنية"، والدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر.

وأعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن الاعتزّاز بإطلاق هذه الشراكة مع مستشفى أهل مصر الذي يُجسّد نموذجاً متكاملاً للعناية الطبية والإنسانية، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام "تحقيق أمنية" برؤية الإمارات وإستراتيجيتها الإنسانية العالمية، التي تُركّز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ونشر الأمل في حياتهم، من خلال تحقيق أمنياتهم، وتُجسّد التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الأطفال في مختلف الظروف الصحية والاجتماعية.

من جانبها أكّدت الدكتورة هبة السويدي، أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لا يتعامل مع المريض كحالة طبية فحسب، بل يضع إنسانيته في المقدمة، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة "تحقيق أمنية" يُجسّد فلسفة المستشفى التي ترى أن الأمل لا يقلّ أهمية عن الدواء، وأن دعم المريض نفسياً وتحقيق أمنيته مهما بدت بسيطة قد يكون لها بالغ الأثر في تحفيزه على تجاوز الألم واستعادة ثقته بذاته وبالحياة من حوله.

ويؤكد هذا التعاون حرص المؤسسة والمستشفى على تقديم رعاية متكاملة، تدمج بين العلاج الطبي والدعم النفسي بما يساعد الأطفال المصابين بالحروق وأسرهم على تجاوز التحديات واستعادة الأمل.