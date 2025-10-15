وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تستعرض 3 مشاريع رقمية



تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تستعرض أبرز مشاريعها الرقمية ومنصاتها الإلكترونية المبتكرة، في إطار مساهمتها الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي بالحياة النيابية، بما يتوافق مع خصوصية التجربة الوطنية. وتعكس المشاركة حرص الوزارة على تعزيز حضورها ودورها المحوري في تطوير الحياة النيابية اعتماداً على مبادئ الابتكار والشفافية والتفاعل المجتمعي، تماشياً مع مستهدفات خطة «نحن الإمارات 2031» لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وكفء، وتبني الجيل القادم من التقنيات المتطورة، وصناعة حكومة ذكية وديناميكية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.

وتستعرض الوزارة في المعرض 3 مشاريع رقمية رئيسة تمثل محاور متقدمة في خطتها لتطوير بنيتها التقنية، أولها الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، الذي صُمم وفق نظام التصميم الموحد ومعايير النفاذ الرقمي، ليتيح سهولة الوصول الفعال إلى الخدمات والمعلومات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، مع تعزيز قنوات التواصل الشفافة مع الجمهور.

كما تعرض الوزارة منصة الاتصال الذكي، التي تم تخصيصها لأرشفة المواد الإعلامية المتعلقة بالحياة النيابية ومشاركتها بسهولة، مما يعزز الاتصال المؤسسي والشفافية. إلى جانب منصة التصويت «Election Voting Kiosk» التي تسمح لزوار المعرض بتجربة التصويت الانتخابي وفق آليات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما يضمن دقة وشفافية العملية الانتخابية ويشجع المشاركة الإيجابية للناخبين داخل الدولة وخارجها.