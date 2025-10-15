«دبي القضائي» شريك استراتيجي في جناح حكومة دبي

يشارك معهد دبي القضائي في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، بوصفه شريكاً استراتيجياً للعدالة ضمن منصة مجلس دبي القضائي تحت شعار «تدريب مبتكر، أثر مستدام».

وتعكس المشاركة التزام المعهد بتبني أحدث التقنيات الرقمية، مواكبة للتحول الرقمي في القطاع القضائي، وتطوير أدوات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية، بهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع الوصول إلى العدالة، ودعم صناعة القرار القضائي.

ويبرز المعهد في المعرض من خلال مشروعين رئيسيين يشكلان نقلة نوعية في التدريب القضائي الرقمي ونشر الثقافة القانونية. المشروع الأول هو «نظام إدارة الكفاءات القضائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي AI-MJCS»، منظومة ذكية متكاملة تعد الأولى من نوعها في معاهد التدريب القضائي في الشرق الأوسط، تهدف إلى قياس وتقييم الكفاءات القضائية في دبي بدقة وشمولية عبر تقييم إلكتروني تفاعلي يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وإعداد تقارير تفصيلية توصي بالبرامج التدريبية الأنسب لكل عضو، ما يرفع من كفاءة الأداء القضائي بشكل مستدام.

أما المشروع الثاني فهو «رؤى العدالة العالمية Global Justice Insights (GJI)»، مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لأعضاء السلطة القضائية والباحثين الاطلاع على أحدث التشريعات والممارسات الدولية في المجالات القانونية المستحدثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، العملات المشفرة، الميتافيرس، الطائرات بدون طيار، والبلوكتشين.

يتميز النظام بواجهة «أفاتار» تفاعلية تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة صوتياً أو كتابياً والحصول على إجابات فورية ودقيقة، ما يعزز تجربة البحث والتدريب ويرفع من ثقافة المقارنة القانونية ودعم البحث القانوني بأفضل الممارسات العالمية.