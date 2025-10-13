ترامب يشيد بدور الإمارات في دعم خطته للسلام في الشرق الأوسط

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور البارز الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم خطة السلام التي طرحها لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له خلال قمة شرم الشيخ للسلام اليوم إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل «لحظة تاريخية وإنجازًا إنسانيًا عظيمًا»، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام كان يُعتقد لسنوات طويلة أنه مستحيل.

وأضاف أن هذا اليوم هو ما عملت هذه المنطقة والعالم كله من أجله .. لم يكن أحد يعتقد أن تحقيق هذا الاتفاق التاريخي ممكن لكننا اليوم وقعناه جميعًا، لقد حققنا ما كان الجميع يراه مستحيلًا.. تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت، والمساعدات الإنسانية بدأت تتدفق من خلال مئات الشاحنات المحمّلة بالطعام والمستلزمات الطبية التي وصلت إلى القطاع.

وأعرب ترامب عن امتنانه للدول العربية والإسلامية التي دعمت الاتفاق ووجه الشكر العميق إلى الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في هذه الانفراجة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا وقطر وقال :" أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استضافتنا بكل هذا الكرم وهذه الحفاوة والدور القيادي الذي قامت به بلاده في تحقيق هذا السلام.

وأضاف : “ اليوم ليس نهاية حرب فحسب، بل بداية جديدة للسلام سنعمل معًا من أجل شرق أوسط آمن مزدهر، خالٍ من الصراعات والكراهية.. لقد اخترنا جميعًا طريق الأمل والبناء، وسنستمر فيه إلى أن يتحقق السلام الكامل في المنطقة”.