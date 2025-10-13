محمد بن راشد: فخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم في جايتكس جلوبال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه فخور بالإمارات التي استطاعت أن تجمع العالم وأن تكون جزءا من تصميم مستقبل البشرية، وذلك خلال افتتاح سموه لمعرض جايتكس جلوبال اليوم، حيث تجتمع 170 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء افتتاح معرض جايتكس جلوبال اليوم .. حيث تجتمع 170 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. . فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية .. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية .. وفخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم .. وأن يكون جزءا من تصميم مستقبل البشرية ".