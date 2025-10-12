زيلينسكي يشكر الإمارات على جهودها الإنسانية ودورها في إعادة الأسرى الأوكرانيين

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره وامتنانه العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها المتكررة كوسيط لتأمين عودة الأوكرانيين من الأسر .

ومنح زيلينسكي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية إلى أوكرانيا، وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة المدنية في أوكرانيا، تقديرًا لإسهامات دولة الإمارات في دعم الشعب الأوكراني وتعاونها الإنساني البناء.

وقال زيلينسكي في حسابه على منصة " إكس" : "أوكرانيا ممتنة لكل بلد ولكل من يدعم شعبنا حقا. لقد عملت الإمارات العربية المتحدة مرارًا وتكرارًا كوسيط لتأمين عودة الأوكرانيين من الأسر الروسي. كما نقدر مبادراتهم الإنسانية الهامة، ودعمهم للأطفال والعائلات الأوكرانية، والتعاون الثنائي. لقد منحت السيدة ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، تقديراً لمساهمتها الشخصية الكبيرة في مساعدة أوكرانيا. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا النشط".