"أكاديمية الإعلام".. اختتام النسخة الـ20 من برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي

اختتمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى شركات "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات.. النسخة الـ 20 من برنامج "تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي"، الذي استقطب على مدار دوراته السابقة أكثر من 455 خريجاً.

ويهدف البرنامج إلى تمكين موظفي الاتصال الرقمي ومدراء الاتصال والتسويق من احتراف التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتماد أحدث الإستراتيجيات العالمية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويأتي برنامج "تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي"، الذي يضم 30 ساعة من التدريب المباشر، موزعة على 12 جلسة، في إطار جهود أكاديمية الإعلام الجديد لمواكبة التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الاتصال والتسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وابتكار حلول تسويقية فعالة تعتمد على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأدوات متقدمة للقيام بالحملات التسويقية، وتعزيز مهاراتهم الإبداعية في ابتكار وصياغة رسائل تسويقية، وتطوير قدراتهم في تحليل مؤشرات السوق وقياس فعالية الحملات الرقمية، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتصميم خطط تسويقية تتماشى مع سلوك المتابعين لبناء علامة تجارية قوية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن البرنامج كل ما يمكن معرفته حول إستراتيجيات إنشاء المحتوى، وتوليد الأفكار، والتسويق، والتفاعل، والتحليلات، وكيفية استخدامها بشكل متكامل لتحقيق النتائج المرجوة، وقدم البرنامج نخبة من خبراء التسويق ومحترفي التسويق بالفيديو والمتحدثين والمؤثرين العالميين.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد إن برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي، يجسد رؤية الأكاديمية في إعداد جيل جديد من موظفي الاتصال الرقمي ومدراء الاتصال والتسويق، قادر على رفع مستوى مهارات الاتصال الإستراتيجي وتوظيف أدواته المتجددة بشكل حقيقي يتناسب مع طموحات الأهداف المؤسساتية في إيصال الرسائل والتفاعل مع الجمهور المستهدف، وصياغة حملات إبداعية قائمة على التحليل الذكي والتفاعل الفعّال، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتسويق الرقمي.

وأكد التزام أكاديمية الإعلام الجديد بتوفير بيئة تعليم مبتكرة، تجمع بين المحتوى المتخصص والتطبيق العملي، لتعزيز قدرات موظفي الاتصال الرقمي ومدراء الاتصال والتسويق وصناع المحتوى والمؤثرين وتزويدهم بمهارات متقدمة تمكنهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لفهم سلوك المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشهدت النسخة الـ20 من برنامج "تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي"، إطلاق وحدة تدريب جديدة بعنوان "اختراق الخوارزميات"، وهي مقاربة مبتكرة تهدف إلى فهم المتطلبات الخوارزمية الخاصة بكل منصة تواصل اجتماعي على حدة، واعتماد أدوات ذكاء اصطناعي جديدة في مجال الفيديو، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة لمواكبة المشهد المتغير لقطاع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على صعيد الإستراتيجيات أو الأدوات المستخدمة.

وأتاح البرنامج للمشتركين فيه، بالإضافة إلى ترقية مهارات التواصل الاجتماعي الرقمي لديهم، بناء علامة تجارية قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلم كيفية إنشاء إستراتيجية طويلة الأمد للعلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، متوافقة مع معايير صناعة المحتوى بناءً على أبرز الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى الاطلاع على تقنيات استهداف الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمكن المشاركون في البرنامج من التعرف على احتياجات المتابعين وفهمها باستخدام أساليب البحث، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في إنشاء وتنفيذ إستراتيجيات المحتوى التي تتفاعل وتتواصل مع المتابعين، باستخدام التحليلات والرؤى الحسابية.

ومكنهم البرنامج من فهم آليات الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكيفية إنشاء حملات فعالة وموجهة، وتحسين مقاطع الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بالإضافة إلى تعلم كيفية تفسير واستخدام مقاييس الوسائط الاجتماعية، لتحسين المحتوى، ورفع مستوى التفاعل.

وقدم النسخة العشرين من برنامج تطوير مدراء وخبراء التواصل الاجتماعي، نخبة من خبراء التسويق الرقمي العالميين، يتقدمهم مات بيلي، وهو أحد أكثر المدربين طلباً في التسويق الرقمي في العالم. وبفضل خبرته التي تزيد على 25 عامًا في الاتصالات والتسويق الرقمي.

كما شارك غريغ جاربو، وهو خبير حائز على جوائز في التسويق الرقمي والاتصالات ولأكثر من 20 عامًا، أظهر معرفته العميقة بالتسويق، من خلال تأليفه لثلاثة كتب متخصصة في الاتصال المؤسسي والتسويق، وكتابته لأكثر من 1600 مقال، ومشاركته في أكثر من 80 مؤتمراً.

وحاضر في البرنامج أيضاً جودت شماس، وهو أحد أفضل المحترفين في مجال التسويق الرقمي في المنطقة، ولديه خبرة تزيد على 20 عاماً في هذا المجال، ويدير حملات تسويقية بميزانيات تصل إلى ملايين الدولارات.

كما حاضر نجيب تويهيري، وهو محترف في التسويق الرقمي وحائز على جوائز، ويقود مكتب شركة "أسمبلي" في المملكة العربية السعودية.